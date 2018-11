Patricia Paay concludeert tijdens sekspoppenrechtszaak: 'Johan Vlemmix is gek'

Zangeres Patricia Paay voelt zich in haar eer aangetast. "Hij heeft een grens overschreden, mij steeds lastig gevallen. Hij wilde een pop van mij maken waar mannen sex mee kunnen hebben. Een pop die ook nog warm wordt en kan plassen." Paay grinnikt er tijdens het interview met onze verslaggever weliswaar een klein beetje om, maar vindt het eigenlijk toch alles behalve een lolletje. De showbizz diva is wel wat gewend als het om schandalen gaat, maar dit gaat over haar grens.

Haar juridisch adviseur Weermeijer: "Ze wordt met een ordinaire sekspop vergeleken, terwijl deze vrouw vijftig jaar in het vak zit. De grens is overschreden."









Tot een schikking tussen de twee kwam het vrijdag duidelijk niet. De rechter bepaalt op 16 januari wat voor schadevergoeding Vlemmix aan Paay moet betalen. Ze wil 15-duizend euro van de Eindhovenaar.

Duet

Johan Vlemmix is zich van geen kwaad bewust. Hij zegt een groot fan te zijn van Paay en wilde daarom poppen van haar laten maken in China. "Toen de media vroegen of je ook sex kan hebben met die pop zei ik ja dat kan." Overigens zijn de poppen nooit gemaakt. Vlemmix bood voor de rechtbank excuses aan. Hij zou graag een duet zingen met Paay: "Ik kan misschien wel niet goed zingen, maar had wel ooit een nummer 1-hit."

Vlemmix wil maximaal 500 euro aan Paay betalen. "Daar kan ze dan een weekendje van naar Parijs." Als de rechtbank in haar vonnis met een hoger bedrag komt, dan laat Vlemmix het er niet bij zitten en gaat in hoger beroep.