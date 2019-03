Michael van Gerwen verliest verrassend van Keegan Brown, niet naar finaledag Hildesheim

Michael van Gerwen is er zaterdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finaledag van het German Darts Championship. Mighty Mike verloor in de tweede ronde verrassend van de Engelsman Keegan Brown: 4-6.

Van Gerwen was eerder deze week nog aardig op dreef tijdens de wedstrijden in Ahoy, maar bleek ondanks een sterk optreden niet opgewassen tegen Brown. De Engelsman bleek subliem met 6 uit 6 op de dubbels.

Van Gerwen gooide zich nog wel naar een 4-3 voorsprong, maar zag Brown daarna uitlopen naar 4-6. Veel reden voor zelfkritiek had de gigant uit Vlijmen niet. Hij haalde een gemiddelde van 108 en scoorde vijftig procent op de dubbels.

Brown gaat zondagmiddag in de derde ronde van de German Darts Championship spelen tegen James Wilson. Jermaine Wattimena is de enig overgebleven Nederlander in het toernooi in Hildesheim. De Gelderlander versloeg de Duitser Steffen Siepmann met 6-1.