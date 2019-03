Gemengde gevoelens bij Ruud Brood na punt voor NAC: ‘Met een beetje geluk pak je de winst ook nog.’

“We hadden heel graag willen weten, want je weet waar je staat”, zei Brood na afloop. “Maar we weten ook dat we in de eindfase met tien man staan en het alle kanten op kon gaan. Ik kan wel leven met de andere dingen die ik heb gezien.”

Foutjes

Want NAC begon alleraardigst en had al in de openingsfase afstand kunnen nemen. Natuurlijk: de 0-1, na een blunder van Van Anholt, was pijnlijk en in de slotfase liet Mitchell Te Vrede een dot van een kans op de 2-1 liggen.

Brood: “We begonnen goed en hebben de kansen gehad. Dat was ook belangrijk. Dan is het doodzonde dat je uit het niets een goal tegen krijgt. Dan zie je dat de jongens in die teleurstelling blijven hangen.” Van Anholt trok ondertussen het boetekleed aan. “Het kwam door mij dus dat reken ik mezelf heel erg aan.”

“In de tweede helft zijn we nog beter gaan spelen, hebben we meer gecreëerd en komen we verdiend op gelijke hoogte. Met een beetje geluk pak je de winst ook nog.”

Intentie

Brood nam het Mitchell Te Vrede, die de kans dus verprutste, niet kwalijk. “Hij heeft deze week apart getraind en vandaag alles gegeven. Natuurlijk: het was een mooie bekroning geweest, maar het gaf wel de intentie aan waarmee die jongen speelde.” Te Vrede: “Balen. Hij wilde er gewoon niet in vandaag.”