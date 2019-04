Ben jij al ergens ingetrapt? Het is 1 april, dit zijn de opvallendste grappen op een rijtje

Het is 1 april en dat betekent dat er weer grappen worden uitgehaald. Ben jij al ergens ingetrapt? In Brabant hebben ze de lolbroek al aangetrokken. We zetten de meest opvallende grappen op een rijtje.

ZooParc Overloon ontvangt op 1 april een nieuwe mannetjes giraffe. Ze hebben alleen een klein probleem, de vrachtwagen met de transportkist is te groot om in het park te komen. De dierentuin is nu op zoek naar twintig sterke vrijwilligers die samen de transportkist naar de giraffevlakte kunnen tillen. Zou jij hier intrappen?

Bruce Springsteen ereburger

Wist jij het al? Bruce Springsteen is benoemd tot ereburger van Valkenswaard. Dit gebeurde in het bijzijn van zijn vrouw Patti en dochter Jessica Rae. Burgemeester Anton Ederveen, goede bekende van de familie, benoemde hem in de raadzaal.

Als kers op de taart geeft Springsteen ook een solo-optreden voor 250 inwoners van Valkenswaard. Afgelopen week kon je je daarvoor aanmelden. Op 1 april hoor je of je een van de gelukkige bent.

Enthousiaste overwegbewakers

Fietsersbond en ProRail kwamen vorige week met een opvallende vacature. Ze zoeken enthousiaste overwegbewakers voor 28 á 32 uur in de week. In Nederland zijn er namelijk nog steeds 100 onbeveiligde overwegen.

Met je nieuwe baan ga je passerende fietsers helpen veilig de spoorwegovergang over te gaan. Door vlagsignalen wordt aangegeven of de overgang veilig overgestoken kan worden. Tijdens deze baan moet je ook goed opletten of er een trein aankomt en moet je de snelheid en afstand inschatten van de trein en van de fietser.

Vooruitdenken is een pré en je moet in het bezit zijn van een fiets, zonnebril en regenpak. Hiervoor krijg je onder meer een veiligheidstraining en een vlaginstructie terug.

Roos door het dak

Keijsers Rozen uit Veldhoven heeft wel een hele bijzondere roos in hun winkel. Een roos met een lengte van 6.43 meter. Door gebruik te maken van de nieuwste technieken en met ondersteuning van een niet nader te noemen Veldhovens technologie bedrijf is deze mijlpaal bereikt.

De roos is daarom ook gedoopt als ‘Brainport roos’. Omdat de roos nu door het dak groeit gaan ze hem knippen en kan je de roos, heel toevallig, op 1 april bewonderen in de Rozenwinkel.

Metro in Breda

In Breda komt een metrolijn. I Love Breda heeft de aanleg van de nieuwe metroplannen in Breda weten te bemachtigen. Want hoe fijn zou het zijn als je voor 0,83 cent binnen acht minuten van het Ginneken naar de Haagse Beemden kan.

Volgens deze berichten moeten we nog even wachten op de metrolijn. In 2030 gaan ze bouwen en zou in 2035 de eerste metro gaan rijden.

Eigen helikopter

Een helikopter om hennepkwekerijen op te sporen of stroperij en de inklimmersproblematiek aan te pakken. Superhandig! In Moerdijk hebben ze op 1 april de beschikking over een helikopter, beweert buitengewoon opsporingsambtenaar Jeff Martens.

Kleur indeling

Supermarkt Jumbo gaat een nieuwe winkelindeling testen: producten op kleur. Volgens de Jumbo hebben ze geluisterd naar adviezen van Marie Kondo. Want sorteren en vinden op kleur werkt beter. Op 1 april kan je deze indeling in enkele winkels vinden.

Concert van Ed Sheeran

Ben je groot fan van Ed Sheeran? Als we Cultureel Centrum Jan van Besouw op 1 april moeten geloven komt de Britse zanger in Goirle optreden. Voor meer informatie moeten we de komende tijd de pagina goed in de gaten houden.

Ch!pz is back

Popgroep Ch!pz haalde vorig jaar een 1 april grap met iedereen uit en dat doen ze dit jaar nog eens dunnetjes over. Op hun Instagram account werd afgeteld naar een 5de lid. Toen de tijd om was werd een video onthuld: 1 april!