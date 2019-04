PSV 'gewoon' kampioen: Willy en René houden ook na nederlaag in Amsterdam vertrouwen

Met de winst van Ajax is de spanning in de competitie terug, maar dat had volgens Willy anders moeten zijn. “Zeker na de rode kaart voor Mazraoui en het snelle doelpunt van Luuk de Jong had PSV moeten doordrukken. En dat hebben ze niet gedaan. Dan krijg je het deksel op de neus”, analyseert hij.

De penalty waaruit de 2-1 voor Ajax viel, was volgens Willy terecht. “Tja, een stomme overtreding van Schwaab op die plek”, zegt hij erover.



Willy en René van de Kerkhof houden vertrouwen in kampioenschap voor PSV

'Geen steken laten vallen'

Ook wat René betreft heeft PSV het laten liggen in Amsterdam. “Vooral na de 1-1 was PSV heer en meester. Ze hadden de tik moeten uitdelen en naar acht punten moeten gaan. Dat hebben ze nagelaten.” Maar er is ook volgens René nog niks verloren.

Willy: “Ik vertrouw erop dat PSV de komende zeven wedstrijden geen steken laat vallen. Ze staan op scherp en ze weten dat Ajax hen in de nek hijgt. Als je ze alle zeven wint ben je gewoon weer kampioen.”

Vier thuiswedstrijden deze maand

“Deze maand vier thuiswedstrijden, ze moeten nog naar Vitesse en de laatste wedstrijd tegen AZ. Maar laten we eerst de thuiswedstrijden eens winnend afsluiten”, gaat René verder. “Twee punten is niet veel. Maar goed, dat maakt de competitie alleen maar spannend.”

En het moet Ajax wat betreft René ook nog maar lukken om alle wedstrijden te winnen.