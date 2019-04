Snollebollekes heeft geen stem meer over en hoopt op vervolg van concert volgend jaar

Van zijn stem is weinig meer over, maar Snollebollekes geniet nog volop na van zijn twee uitverkochte concerten in het GelreDome in Arnhem. "Het is onbeschrijfelijk", zei zanger Rob Kemps maandagochtend in Brabants Bont op Omroep Brabant radio.

Het was voor Kemps, beter bekend als Snollebollekes, de eerste keer dat hij op zo’n groot podium zijn eigen concert had. “De mensen kwamen echt voor Snollebollekes. Het was heel erg uniek.”

LEES OOK: Nondeju! Snollebollekes en het GelreDome gaan van links naar rechts

Brabant niet vergeten

De zanger uit Best liet dit weekend Brabant achter zich, maar hij was zijn provincie niet vergeten. “Ik ben enorm gehecht aan Brabant, maar als iedereen mee doet is het een groot feest. Waar het dan ook is.”

Of hij volgend jaar weer zo’n groot concert gaat geven, is nog niet duidelijk. “Ik zou het heel graag willen, maar we moeten wel kijken of dit kan. Ik zou het in ieder geval geweldig vinden."