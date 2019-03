Nondeju! Snollebollekes en het GelreDome gaan van links naar rechts

Na The Rolling Stones, Justin Timberlake en Justin Bieber staat de Snollebollekes, oftewel Rob Kemps uit Best, nu op het beroemde podium. De feestact vult het programma met verschillende gastartiesten. Zo zijn Gerard Joling, de Vengaboys en Mooi Wark te zien. Ook de Gebroeders Ko uit Raamsdonksveer bestijgen het podium.

De deuren gaan aan het begin van de avond om zes uur open. Het concert begint om acht uur. Voor de echte enthousiastelingen begon 's middags om drie uur al een feestje op het plein voor het GelreDome. Ook zaterdagavond staat Snollebollekes in het Arnhemse stadion. Ook dat concert is uitverkocht.

00.00 Einde van een mooi feestje! De fans gaan weer naar huis.



23.26 Het concert loopt ten einde. Een overvol GelreDome schiet helemaal 'uit zunne panty'.

21.49 Heel het GelreDome van links naar rechts!



21.30: Het is één groot feest in het GelreDome.

De sfeer zit er goed in. (Foto: ANP)

20.30: Nondeju!

20.00 Het concert is begonnen. Ook presentator Jordy Graat is erbij. "Binnen tien seconden breekt hij heel de tent af."



19.31 Het concert begint over een klein half uurtje. De zaal kleurt rood. Wat een drukte!

18.43 Ook onze eigen verslaggever Jan Waalen ontkomt niet aan het feestgedruis.

17.49 Voorpret! Pal voor het GelreDome gaan de fans helemaal uit hun dak. Over een paar uur wordt het feest nog veel groter. Dan zullen zo'n 26.000 fans uit hun dak gaan.



17.38 De bus met fans komt bijna aan in Arnhem. Het feest kan beginnen voor deze fans.

17.30 De fans hebben hun best gedaan op hun outfits!







17.21 Zojuist werd duidelijk dat ook Patty Brard en Roy Donders zullen optreden als mystery guest. "Ik heb er heel veel zin in! Ik kan niet wachten om het podium op te gaan", vertelt Donders in het radioprogramma Afslag Zuid. "Het wordt één groot feest!"



17.01 Het wordt steeds drukker voor de concertzaal. Het bier vloeit rijkelijk, vanwege het mooie weer.



16.12 De eerste fans verzamelen zich op het plein voor het GelreDome. Voorafgaand aan het concert is daar een groot feest.

15.52 uur Buschauffeur Jordi organiseert de reis naar het GelreDome. "We kregen meteen heel veel aanvragen. Voor ons is het ook een feestje. We zorgen dat iedereen lekker in de stemming komt."



15.16 uur De bus met fans staat op het punt te vertrekken. Uiteraard mag versiering niet ontbreken. Onze verslaggever Guus Beenhakker reist mee.





09.38 uur. Het GelreDome is er klaar voor. De laatste voorbereidingen worden getroffen.