FC Den Bosch deze week in beroep tegen besluit KNVB om overname door Jordania tegen te houden

FC Den Bosch dient deze week een gemotiveerd beroep in bij de licentiecommissie van de KNVB. De club is het niet eens met de beslissing van de commissie een streep te zetten door de overname van de club door Georgiër Kakhi Jordania.

Een woordvoerder van de Bossche voetbalclub laat weten dat FC Den Bosch vijf dagen de tijd heeft om schriftelijk bezwaar te maken. "We sturen dat vermoedelijk woensdag of donderdag op." Daarna is het afwachten wat er gaat gebeuren. Het ziet er niet naar uit dat er deze week al een uitkomst is.

Jordania wil grootaandeelhouder worden met 99,6 procent van de aandelen. Vorige zomer sloten de club en de beoogd eigenaar - onder voorbehoud van goedkeuring door de KNVB - een voorlopige koopovereenkomst.

Toelichting bij akkoord

Het is niet bekend wat de reden van de voetbalbond is om niet akkoord te gaan met de overname. Volgens de woordvoerder van FC Den Bosch wordt het ingediende stuk niet openbaar gemaakt. "We willen dat toelichten zodra er akkoord is gegeven."

FC Den Bosch kreeg het slechte nieuws vrijdag van de KNVB te horen. De club speelt maandagavond een thuiswedstrijd tegen Jong PSV. De supporters van de club lieten afgelopen zaterdag, toen het nieuws werd gecommuniceerd, hun ongenoegen over de situatie merken. FC Den Bosch hoopt dat de fans de voetballers vanavond op positieve manier steunen en dat het chagrijn wat naar de achtergrond wordt gedrukt.

LEES OOK: Kakhi Jordania mag FC Den Bosch niet overnemen, club gaat in hoger beroep tegen KNVB