Supporters FC Den Bosch geloven in voortbestaan club dankzij toezegging Jordania

Hoe anders was dat zaterdagavond toen de licentiecommissie van de KNVB de overname van Kakhi Jordania afkeurde. “Zwaar klote”, zo reageert Tonnie Verheugd op het slechte nieuws. “ Ik heb er zaterdagavond niet van kunnen slapen. Zondag ging het wel weer, zeker na een paar biertjes op, maar het is wel een heel vervelende situatie.”

Blij

Supporter Peter Kappen is vooral blij dat Jordania heeft toegezegd voorlopig te blijven bij de Bosschenaren. “Dat vind ik wel goed nieuws dat hij de club trouw blijft. Maar als de KNVB het hoger beroep alsnog afkeurt, heeft Den Bosch een groot probleem. Ik hoop dat het goed komt.”

Slapeloze nachten

Ook Danny van de Griendt en Leon Kerssens van supportersclub FC Den Bosch hebben het volste vertrouwen dat hun club blijft voortbestaan. "Ik heb alle vertrouwen in een goede afloop", vertelt Van de Griendt. Toch heeft het slechte nieuws er flink ingehakt. "Alle emoties hebben dit weekend door mijn hoofd gespookt." Kerssens: "Ik heb momenteel slapeloze nachten. Maar het gaat goed komen. Tegen Jong PSV zitten we weer op de M-Side. En daar zullen we de komende jaren ook gewoon zitten."

Groot probleem

Sportmarketeer Ruud van der Knaap van Triple Double vindt dat FC Den Bosch een groot probleem heeft. "De club heeft op dit moment een schuld van 1 miljoen euro. Ze hadden gehoopt dat Jordania die schuld weg zou werken."

FC Den Bosch dient deze week een gemotiveerd beroep in bij de licentiecommissie van de KNVB. "Als er geen goedkeuring komt, dan is het alle hens aan dek", weet Van der Knaap.

Toch denkt de sportmarketeer niet dat FC Den Bosch ook daadwerkelijk omvalt, mocht de licentiecommissie de overname van Jordania ook in hoger beroep afkeuren. "Het is niet het einde van de club, daar geloof ik niet in. Mocht het voortbestaan in het geding komen, dan komen er altijd vreemde krachten vrij."