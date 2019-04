Studenten runnen afdeling in Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg

Esmee Duinhof is stagiaire op de afdeling cardiologie van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Terwijl ze geroutineerd de bloeddruk meet bij een patiënt, legt ze uit: "Ik moet van de arts de bloeddruk controleren. Eigenlijk zou ik de bovendruk iets lager willen, richting de 120."

Zorg Innovatie Centrum

Esmee is zeker niet de enige stagiaire op de afdeling. Het zijn er maar liefst een-en-dertig. Monique Dooijes begeleidt hen. "De helft van onze afdeling is ingericht als Zorg Innovatie Centrum. Dat houdt in dat je met studenten werkt. Normaal zorg ik als verpleegkundige alleen voor zes patiënten. Nu heb ik twee studenten bij me. En met z'n drieën zorgen wij gezamenlijk voor de aan ons toegewezen patiënten."

Het idee van dit Zorg Innovatie Centrum is simpel. De stagiaires lopen niet met gediplomeerde verpleegkundigen mee, maar de verpleegkundige kijkt mee met de stagiaires. Zij steken de handen uit de mouwen en hebben de regie. De studenten leren met en van elkaar. Daardoor kunnen er nu een-en-dertig studenten op de afdeling worden opgeleid, in plaats van zes zoals voorheen.

Aan de slag

Dooijes: Iedere ochtend om half acht starten we de dienst op in een speciaal leslokaal. Dan bespreek ik met de stagiaires hoe we de patiënt-verdeling die dag gaan doen. Een vierdejaars student kan al veel zelf. Een eerstejaars heeft nog veel hulp en sturing nodig. Daarna gaan de studenten aan de slag. Aan het eind van de dag evalueren we dan samen."

Eerste-, tweede-, derde- en vierdejaars studenten van mbo en hbo werken allemaal samen. Het zijn leerlingen van Fontys Hogescholen, het ROC Tilburg en Avans Hogeschool. Afhankelijk van hun niveau en ervaring doen ze allerlei taken, van het meten van de bloeddruk en het wassen van patiënten, tot het voorbereiden van medicijnen.

Over de vraag of het verantwoord is om stagiaires een afdeling te laten runnen, hoeft Dooijes niet lang na te denken. "Ik denk van wel. Ik bevraag allerlei dingen voor ze met mij de kamer van de patiënt op gaan. Wat ga je doen, wat heeft de patiënt? Ze moeten alles verantwoorden. En ik ga de kamer mee op en ik kijk zelf ook mee."

Verantwoordelijkheid

De stagiaires runnen de afdeling dus min of meer zelf, natuurlijk onder toezicht van de verpleegkundigen. Esmee: "Dat klopt, ik doe eigenlijk al best veel zelf. Zo houd ik in de gaten wat er gedaan moet worden voor de patiënten. En dat koppel ik terug naar de collega's. Dat is best een hele verantwoordelijkheid, maar ik denk dat ik zo beter klaar word gestoomd voor de grote verantwoordelijkheid die ik heb als ik straks gediplomeerd ben."

Extra aandacht

Het voordeel voor de patiënten is dat ze met een-en-dertig stagiaires op de afdeling, veel aandacht krijgen. Peter Verloove uit Kaatsheuvel ligt op de afdeling cardiologie omdat er een bacterie op zijn hartklep zit. Hij wordt gecontroleerd door Esmee. En dat vindt hij prima. "Ja, ik vind het prima dat stagiaires dat doen. Dat geeft lucht voor de rest van het verplegend personeel. Ik vertrouw ze wel. Ze koppelen alles terug naar de verpleegkundigen dus dat komt goed."

Vanwege het succes zal vanaf juni ook het aantal stagiaires op de Spoedeisende Hulp flink toenemen.