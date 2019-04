250 huishoudens zonder stroom na brand in transformatorhuisje Dongen

DONGEN -

In de Veenbies in Dongen is maandag aan het eind van de middag brand uitgebroken in een transformatorhuisje. Door Enexis is de spanning van het huisje gehaald, zodat de brandweer veilig de brand kan blussen. Daardoor zaten 512 huishoudens tijdelijk zonder stroom. Inmiddels is de helft al weer aangesloten op het stroomnet.