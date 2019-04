Songfestival op groot scherm kijken in Tilburg stapje dichterbij

TILBURG -

De gemeente Tilburg gaat met ondernemers in gesprek om te kijken of er op 18 mei een groot scherm in de Piushaven of de Spoorzone geplaatst kan worden zodat naar de finale van het Eurovisie Songfestival gekeken kan worden. D66 heeft maandagavond raadsvragen gesteld over het mogelijke evenement. Tilburgs trots Duncan Laurence kan zich 16 mei voor de finale plaatsen.