Leraar houdt leerlingen een dag lang voor de gek: 'Geen bussen voor schoolreisje naar Efteling'

Groep zeven en acht gaat dinsdag op schoolreisje naar de Efteling. Ten minste, dat dachten ze tot vandaag. "Helaas! Er zijn te weinig bussen voor ons uitje", zo begon Twan van der Ven vandaag zijn les aan groep 8. "We kunnen helaas dus niet naar de Efteling jongens." Maar de docent had gelukkig wel een alternatief bedacht. "In plaats daarvan trekken we morgen allemaal onze wandelschoenen aan en gaan we te voet naar speeltuin Elckerlyc."

Van der Ven moet zijn klas nog vertellen dat het een grap was en hoopt dan ook morgen een hoop blije gezichten te zien. "Het was heel moeilijk om vol te houden, maar volgens mij is het gelukt! Maar het is niet bij een grap gebleven. Ik heb ze ook verteld dat we de adviezen voor het voortgezet onderwijs hadden opgestuurd, maar de scholen misten wat diploma's, Dus ik heb ze allemaal hun strikdiploma opnieuw laten halen."

Zoeken totdat je een ons weegt

Groep acht krijgt elke dag een zogenaamde zoekopdracht. "Vandaag was dat er een uit de categorie 'zoek de verschillen'. Maar die heb ik ze laten doen met twee exact dezelfde tekeningen!" vertelt hij lachend. "Dat heeft ze wel even bezig gehouden!"

Als docent moet je natuurlijk op je hoede zijn op een dag als vandaag. "Mijn leerlingen hebben natuurlijk ook geprobeerd om mij voor de gek te houden. Ze hebben mijn spullen verstopt, maar voor de rest ben ik nergens ingetrapt!" grapt Van der Ven. "Toen heb ik ze nog een keer teruggepakt door ze op pad te sturen voor AAAA-batterijen voor de muis van het Digibord. Die bestaan helemaal niet, dus die kinderen hebben de hele school doorzocht voor niets."