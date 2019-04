Deel van Dongen mogelijk tot morgenochtend zonder stroom

Een deel van Dongen zit nog tot middernacht en mogelijk zelfs tot dinsdagochtend zonder stroom. Aan het einde van de middag brak brand uit in een transformatorhuisje aan de Veenbies. Die brand is inmiddels geblust, maar alle apparatuur is verwoest. Enexis probeert het probleem te verhelpen, maar dat kan nog uren duren.

Er is extra politie aanwezig in het dorp. Volgens een woordvoerder zaten rond half acht 's avonds nog 254 aansluitingen in de wijk Beljaart zonder stroom. "Onze zorg ligt vooral bij zorgcomplex Amarant. Daar wonen mensen met verschillende beperkingen, zoals autisme. Die kunnen geen tv kijken en kunnen van slag raken als ze uit hun dagelijkse routine worden gehaald. We proberen een alternatief adres voor hen te regelen. De storing kan namelijk wel tot middernacht of zelfs morgenochtend duren."

Er is een aggregaat voor Amarant onderweg, aldus de gemeentewoordvoerder. "Voor de andere wijkbewoners komt ook een aggregaat. Als ze stroom nodig hebben, bijvoorbeeld om een babyflesje te verwarmen, kunnen ze dat bij het aggregaat doen. Maar als mensen uit kunnen wijken naar familie of vrienden in de buurt die wel stroom hebben, is dat een betere optie."

Nadat de brand uitbrak, zaten 512 huishoudens zonder stroom, de helft is inmiddels weer aangesloten op het stroomnet. "We hebben de stroom bij de helft van de huishoudens om kunnen leiden. Maar bij de andere helft kan dat niet. Dat heeft een technische reden", aldus een woordvoerder van Enexis.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

