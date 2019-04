Stroomstoring bij 252 huishoudens in Dongen duurt waarschijnlijk tot in de nacht

De gevolgen van de brand in het transformatorhuisje. (foto: Toby de Kort)

Een deel van Dongen zit vermoedelijk tot halverwege maandagnacht zonder stroom. Aan het einde van de middag brak brand uit in een transformatorhuisje aan de Veenbies. Die brand is inmiddels geblust, maar alle apparatuur is verwoest. Enexis probeert het probleem te verhelpen maar dat gaat nog geruime tijd duren.

Nadat de brand uitbrak, zaten 512 huishoudens zonder stroom, de helft is inmiddels weer aangesloten op het stroomnet. "We hebben de stroom bij de helft van de huishoudens om kunnen leiden. Maar bij de andere helft kan dat niet. Daarvoor moeten kabels worden verlegd en daarom moeten er gegraven worden. Dat luistert nauw", legt een woordvoerder van Enexis uit.

Nog 252 huishoudens in de wijk Beljaart zitten maandagavond zonder stroom. Er zijn diverse aggregaten geplaatst. Ook is er extra politie aanwezig in het dorp.

Alternatief adres

"Onze zorg ligt vooral bij zorgcomplex Amarant. Daar wonen mensen met verschillende beperkingen, zoals autisme. Die kunnen geen tv kijken en kunnen van slag raken als ze uit hun dagelijkse routine worden gehaald", legt een woordvoerder uit. Voor zorgcomplex Amarant is maandagavond een aggregaat geregeld.

Burgemeester Marina Starmans heeft de getroffen bewoners geïnformeerd via een open brief. Ze vraagt begrip voor de situatie en geeft de tip om indien mogelijk uit te wijken naar familie of vrienden.

'Het is behelpen'

Ik zag witte rook uit het transformatorhuisje komen dus toen maar 112 gebeld", vertelt een man die naast het transformatorhuisje woont. "Toen kwam de brandweer opdagen. De rook ging van wit van zwart."

De meeste bewoners proberen er het beste van te maken. "Dan maar kaarsjes aan en het gezellig maken", vertelt een bewoonster. "Het is behelpen", aldus een andere bewoonster. "Het is wel even wennen zonder stroom maar ze zijn hard aan het werk en je kan eigenlijk ook niet klagen."