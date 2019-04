Stroomstoring in Dongen opgelost na urenlange herstelwerkzaamheden

De stroomstoring in Dongen is opgelost. Dat laat een woordvoerder van netbeheerder Enexis dinsdagmorgen weten. De herstelwerkzaamheden, na de brand in een transformatorhuisje maandagmiddag, duurden de hele nacht.

Alle 512 huishoudens die zonder stroom zaten, hebben weer elektriciteit. 252 huishoudens konden dinsdagmorgen rond kwart voor zeven pas weer aangesloten worden op het netwerk. "Er zijn twee noodstations geplaatst", vertelt een woordvoerder. "Het transformatorhuisje is zwaar beschadigd en niet meer te herstellen. We moeten op zoek naar een permanente oplossing, tot die tijd kunnen we iedereen met de noodstations voorzien van elektriciteit."

Kabels uitgraven

De herstelwerkzaamheden namen lange tijd in beslag. Er moesten kabels worden uitgegraven en dit moest met de hand gebeuren. "Dat is een heel secuur werkje", aldus de woordvoerder. Over de oorzaak van de brand kan hij nog niks zeggen. "We hopen dat we daar nog achter kunnen komen. Dat gaan we samen met de brandweer onderzoeken."

Na de brand en de daarop volgende stroomuitval, werden aggregaten geplaatst. Ook is er extra politie aanwezig in het dorp.

Alternatief adres

Onder meer zorgcomplex Amarant zat zonder stroom. Daar werd maandagavond een aggregaat voor geregeld. In het zorgcomplex wonen mensen met verschillende beperkingen, zoals autisme. "Die kunnen geen tv kijken en kunnen van slag raken als ze uit hun dagelijkse routine worden gehaald", legt een woordvoerder uit.

Burgemeester Marina Starmans heeft de getroffen bewoners geïnformeerd via een open brief. Ze vraagt begrip voor de situatie en geeft de tip om indien mogelijk uit te wijken naar familie of vrienden.

'Het is behelpen'

Ik zag witte rook uit het transformatorhuisje komen dus toen maar 112 gebeld", vertelt een man die naast het transformatorhuisje woont. "Toen kwam de brandweer opdagen. De rook ging van wit van zwart."

De meeste bewoners proberen er het beste van te maken. "Dan maar kaarsjes aan en het gezellig maken", vertelt een bewoonster maandagavond. "Het is behelpen", aldus een andere bewoonster. "Het is wel even wennen zonder stroom maar ze zijn hard aan het werk en je kan eigenlijk ook niet klagen."