Wil Boessen en Danny Verbeek geloven nog in overname van FC Den Bosch: 'Het gaat lukken'

Opluchting was er bij FC Den Bosch na de 3-1 zege op Jong PSV. Toch ging het gesprek na afloop over de mislukte overname van Kakhi Jordania. Speler Danny Verbeek en trainer Wil Boessen geloven echter in een goede afloop.

“Ik geloof dat het alsnog goed komt. Het gaat lukken”, zegt Boessen. “Het heeft geen zin om te doemdenken. Mijn taak is om op dit moment met mijn ploeg wedstrijden te winnen. Ik ben in de wedstrijdbespreking ook niet over de perikelen begonnen. Ik focus mij alleen op het sportieve. Op de rest heb ik geen invloed.”

Kwalijke zaak

Speler Danny Verbeek noemde het niet doorgaan van de overname van Jordania een 'kwalijke zaak'. “Zeker omdat het zolang geduurd heeft. En het is pijnlijk dat de overname is afgekeurd.”

Hij prees de zakenman voor het feit dat hij bekendmaakte de club nog anderhalf jaar trouw te blijven. “Dat betekent dat hij goede intenties heeft met de club. En daar spreekt ook vertrouwen uit.”

Verder was de Bosschenaar blij met de drie punten. “Dat is het enige wat wij kunnen doen op dit moment. We hadden even een mindere periode, maar vandaag hebben we laten zien dat we goed hebben gespeeld.”

