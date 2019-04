‘Tijdelijk wapendepot in Helmond, inwoners kunnen twee weken straffeloos wapens inleveren’

Inwoners van Helmond kunnen de laatste twee weken van april wapens inleveren in een tijdelijk wapendepot in de stad. Het inleverpunt komt op het politiebureau aan de Kasteel-Traverse, schrijft het ED dinsdagmorgen.

Het vrijwillig inleveren van een wapen blijft ongestraft. Wel onderzoekt de politie eerst of een wapen bij een misdrijf is gebruikt. Is dit het geval, dan wordt de afgever gezien als verdachte en volgt alsnog een onderzoek.

Registratie

Het inleveren van een vuurwapen wordt geregistreerd, van een mes niet. De komst van een tijdelijk wapendepot hing al in de lucht. Er was al een plan, maar dit moest nog concreet worden. Dat is nu dus gebeurd.

Het wapendepot is onderdeel van de actie om de veiligheid in de binnenstad van Helmond te vergroten. Agenten mogen bijvoorbeeld al preventief fouilleren. Die maatregel geldt voor de periode van een half jaar.

