Beeld Michael Jackson weg bij McDonald's Best: 'Kan onplezierig gevoel oproepen'

Twee Amerikaanse mannen stellen in die documentaire dat ze als kind door Michael Jackson zijn misbruikt. Woordvoerder Eunice Koekoek van McDonalds laat weten: "We vinden het belangrijk dat álle gasten zich prettig voelen bij een bezoek aan onze restaurants. Het beeld van Michael Jackson kan een onplezierig gevoel oproepen bij onze gasten." En verder: "We zijn een familierestaurant."

De franchisenemer van het restaurant in Best liet het beeld in 1996 bij zijn restaurant plaatsen. Volgens McDonalds snapt hij de beslissing om nu voor het beeld een andere plek te zoeken. "De franchisenemer heeft hier begrip voor getoond en doneert het beeld aan de Nederlandse Michael Jackson fanclub. In overleg met de fanclub wordt een nieuwe bestemming gevonden."

Voor fans werd de parkeerplaats met het beeld een soort modern bedevaartsoord. Elk jaar werd Michael Jackson rondom zijn verjaardag met bloemen herdacht. In september 2018 kwamen nog tientallen fans naar Best tijdens de 'MJ Global Birthday Party'. Verkleed als de King of Pop showden ze in Best de moonwalk aan de voet van het beeld.

"Michael Jackson staat er niet meer," zegt voorbijganger Ron uit Rotterdam. "Ik kom hier niet vaak, maar ik miste hem wel. Ik denk: waarom? Hij stond er eigenlijk wel prima." Ron vervolgt: "Ik snap wel dat er commotie is rondom Michael Jackson, maar om dan gelijk allemaal dingen weg te halen, dat vind ik te ver gaan."

Frans uit Limburg is blij dat Michael heeft moeten wijken in Best, maar dat heeft weinig met de ophef rondom MJ te maken. "Het was een lelijk ding. Ik vond het maar niks."

'Laten staan man'

Op social media wordt verontwaardigd gereageerd op het weghalen van het beeld. 'Kom op zeg!! Er is geen enkel bewijs behalve 2 verhalen van mannen die eerder een ander verhaal hadden,' zegt iemand die op Twitter zelf ook Michael heet. Een ander zegt: 'Belachelijk dat ze dit beeld daar weghalen. Een gedenkplaats op de parkeerplaats.... Honour your hero! MJ kan zich nu niet meer verdedigen.' En weer een ander reageert kort maar krachtig: 'Belachelijk. Laten staan man.'