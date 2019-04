Ruim 11.000 handtekeningen tegen goederentreinen door Brabantse plaatsen

Een groep mensen die wonen in de buurt van de spoorlijn Meteren/Boxtel en die verenigd zijn in het Comité Goederentreinen Nee', zijn tegen een nieuwe verbindingsboog bij Meteren in de Betuwe. Die verbindt de Betuweroute en de spoorlijn Utrecht/'s-Hertogenbosch dwars door woonwijken.

Meer treinverkeer

Dat betekent nog meer zware goederentreinen. “Het gaat verzesvoudigen. Ze gaan negentig procent van de capaciteit van de Betuwelijn ook over 's-Hertogenbosch jagen”, vertelt Nico van de Heuvel van de actiegroep. “Daar rijden ze de hele dag en hier alleen ’s nachts. De huizen trillen compleet aan gort en wij worden wakker. Dat is slecht voor mijn gezondheid.”

Volgens ProRail kloppen die cijfers niet: "In 2040 worden tussen Den Bosch en Vught 69 goederentreinen per dag verwacht. Op de Betuweroute zijn dat er dan 190 per dag. Dus dat is geen 90 procent. Verder rijdt de helft van de goederentreinen overdag, 20 procent 's avonds en 25 procent 's nachts."

Vastleggen in de wet

Met de handtekeningen hoopt de actiegroep de politiek in beweging te krijgen. “We hebben er 1143 op de website, maar we hebben ook handmatig handtekeningen opgehaald.” De aanleiding is de verbreding van de trajecten, maar Van den Heuvel ziet het als een breder verhaal. “Het geldt eigenlijk voor heel Nederland, het moet gewoon in de wet vastgelegd worden. Het kan gewoon niet dat er goederentreinen door onze woonbuurten denderen.”



Maar transport is ook belangrijk, waar moet dat treinverkeer dan naartoe? “We hebben al het zware autoverkeer buiten de stad gelegd. Hoe moeilijk is het om het spoor op palen boven de A2 te zetten? Ruimte genoeg.”