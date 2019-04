Fietsersbond: geen paniek om accu's die spontaan in brand vliegen

Eigenaren van elektrische fietsen hoeven niet bang te zijn dat de accu van hun rijwiel ook spontaan in brand vliegt. Wel is het belangrijk om na een fietstocht goed te controleren of een accupack geen beschadigingen heeft opgelopen. Dat zegt Kees Bakker van de Fietsersbond naar aanleiding van een brand bij een appartementencomplex in Tilburg.

Maandagavond vatte een accu die aan de lader lag door nog onbekende oorzaak vlam. De fiets stond bij een appartementencomplex op de hoek van de Enschotsestraat en de Ringbaan Oost. De gevolgen van de brand waren groot. Drie mensen liepen ademhalingsproblemen op en zijn daarvoor behandeld. Zo'n twintig bewoners konden niet thuis slapen vanwege rook- en roetschade in hun huizen.

Beschadigingen

De Fietsersbond is bekend met de oorzaak van accu's die spontaan ontbranden. "De accu kan beschadigd raken als je elektrische fiets omvalt of als er iets scherps op terecht komt. In de accu kan dan kortsluiting ontstaan. In de cellen ontstaat vervolgens een chemische reactie waardoor de accu heet wordt en uiteindelijk in brand kan vliegen", aldus Bakker.

Hoe vaak het voorkomt dat accu's in de fik vliegen, is niet bekend. Zowel de Fietsersbond als de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant hebben geen exacte cijfers. "Als er al sprake zou zijn van een mogelijk toename dan zou daarvoor een simpele verklaring kunnen zijn dat er gewoon meer elektrische fietsen rondrijden."

'Controleer accu regelmatig'

De belangenvereniging raadt e-bike bezitters aan om de accu na bijvoorbeeld een valpartij goed te controleren en door te laten meten bij een fietsenmaker. Bakker: "Ook is het verstandig om de batterij niet onbeheerd op te laden en alleen te gebruiken met opladers die bij de accu horen."

De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit heeft geen onderzoek ingesteld naar accu's van elektrische fietsen. Eerder deed de waakhond dat wel naar de veiligheid van hoverboards. Aanleiding hiervoor waren meldingen over branden en explosies van dit vervoersmiddel. "In zijn algemeenheid geldt dat je voorzichtig moet zijn met het opladen van de accu's vanwege brandgevaar", laat een woordvoerder weten.