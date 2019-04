Peter van D. liet zijn vader wekenlang dood in huis liggen, maand voorwaardelijke celstraf geëist

De man lag wekenlang dood in zijn woning. (Foto: Alice van der Plas)

Omdat hij zijn 84-jarige vader begin vorig jaar wekenlang dood in zijn huis in Nuenen liet liggen, is dinsdag bij de rechtbank in Den Bosch een maand voorwaardelijke celstraf geëist tegen de 51-jarige Peter van D. uit Helmond.

In de buurt waren zorgen, omdat de man al enkele weken niet meer gezien was en de gordijnen dicht waren. Toen een buurtbewoner in mei vorig jaar vliegen voor het raam zag, belde die de politie.

Van D. kwam na het overlijden nog regelmatig bij zijn vader in huis in de Bernhardstraat. In de woning en rond het lichaam vond de politie onder meer luchtverfrissers. "Het begon te stinken", zei de verdachte bij de politie.

Lichaam bedekt

Volgens Van D. lag het lichaam er al een week of tien. Hij bedekte het lichaam van zijn vader met kleding van zijn moeder, die in 2015 overleed. Uit sectie bleek dat de man waarschijnlijk een natuurlijke dood stierf.

De Helmonder was dinsdag niet bij de zitting aanwezig. In september kreeg hij een hartinfarct, vorige maand een hersenvliesontsteking. Volgens zijn advocaat is hij daarom vaak niet aanspreekbaar en vergeet hij veel. De advocaat voerde het woord.

De officier van justitie stond uitgebreid stil bij de gezondheid van Van D. "Een werkstraf is niet opportuun, naar de gevangenis sturen ook niet. Een geldboete lukt ook niet." Vanwege de ernst van de zaak kwam de officier van justitie daarom met de eis van een voorwaardelijke celstraf van een maand, met een proeftijd van twee jaar. De uitspraak volgt op 16 april.

Van D. heeft spijt van zijn daad. Hij schaamt zich voor het verborgen houden van het lichaam van zijn vader. Daarom was hij ook niet bij de uitvaart aanwezig.