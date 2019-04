Klant bedreigt medewerkers Jumbo met de dood en gooit fles wijn kapot in winkel

Twee medewerkers van de Jumbo in Bergen op Zoom zijn maandagavond met de dood bedreigd door een klant. Ook gooide hij in de supermarkt aan Burgemeester van Hasseltstraat een fles wijn kapot op de vloer. De 25-jarige man is aangehouden.

De klant zou volgens de medewerkers een fles wijn in zijn zak hebben gestoken om deze vervolgens uit het niets op de grond kapot te gooien. De man werd hierop aangesproken en ging daarna volledig door het lint. Zo bedreigde hij de medewerkers met de dood.

Terwijl de politie onderweg was naar de Jumbo hield het personeel de man in bedwang. Er is aangifte tegen hem gedaan. Waar de man precies vandaan komt, is niet bekend.