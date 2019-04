Iedereen wil vlinders redden, geurende vlinderstruiken niet aan te slepen deze lente

“Schappen zijn gewoon geplunderd”, klinkt het opgetogen uit de mond van Hans Arnold van Intratuin in Halsteren. Volgens Arnold heeft het nieuws over de in nood verkerende vlinders klanten duidelijk niet onberoerd gelaten. Hij kan het om meerdere redenen wel waarderen: “Het is goed voor de vlinders en voor onze omzet natuurlijk.”

Vlinders in de nesten

Het is niet best gesteld met de vlinderstand in ons land. Het aantal dagvlinders is in honderd jaar tijd met ruim tachtig procent afgenomen. Vijftien soorten zijn zelfs helemaal verdwenen. De reden is simpel: Er zijn steeds minder bloemen waar vlinders nectar kunnen drinken en daarbij doen ook de ‘betonnen’ tuinen de kleurrijke insecten geen goed.

Volgens Hans Arnold kan het planten van één vlinderstruik al het verschil maken. “Er komen dan gegarandeerd weer vlinders in je tuin, honderd procent zeker.” Een vrouw die met haar winkelwagentje voorbij loopt, valt hem bij: “Ze ruiken ook nog eens heerlijk en ze zijn prachtig. We moeten de vlinders absoluut helpen en de bijen. Ook die worden met uitsterven bedreigd.”



Bijzonder

Thomas Voormeulen uit Bergen op Zoom heeft geluk dat nog niet alle vlinderstruiken zijn uitverkocht. Hij heeft dan ook een hele speciale reden om ze te kopen. “Mijn vrouw is pas overleden. Ze heeft altijd gezegd dat ze terugkomt als vlinder. Deze zet ik in de achtertuin en dan hoop ik dat ik ze weer zie.”





Volgens Hans Arnold zijn de vlinderstruiken al jaren een trend Dit jaar spant echt de kroon. Over wat er de komende weken bovenaan het inkooplijstje prijkt, hoeft hij daarom niet lang na te denken: “Vlinderstruiken, vlinderstruiken, vlinderstruiken.”