Ernstig zieke kinderen kunnen nu dankzij robot aan de hand van PSV-speler het veld op

Die robot staat in verbinding met een ziek kind dat zo van huis uit toch met de spelers mee het veld op loopt.

Natan heeft de primeur

Als eerste loopt donderdag aanvoerder Luuk de Jong in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle met zo'n robot het veld op. Thuis kijkt de 14-jarige Natan dan mee via een iPad. Natan heeft een ernstige vorm van kanker en kan vanwege zijn behandeling niet naar het stadion komen. Van huis uit kan de jonge PSV-fan het hoofd van de robot naar links en rechts laten kijken, meeluisteren en zelfs via de robot met de speler praten.

"Wij zetten altijd al met het Fan of the Match-programma een kind in het zonnetje dat om wat voor reden dan ook een steuntje in de rug kan gebruiken", zegt Patrick van de Voort van de PSV Foundation. "Maar sommige kinderen vallen buiten de boot omdat ze te ziek zijn om naar het stadion komen."

Patrick van de Voort van de PSV-foundation laat zien hoe het robotje werkt.

Vorig jaar experimenteerde de Engelse club Everton eenmalig met een vergelijkbare robot. PSV is de eerste club op het vasteland die het idee overneemt.

Lichtpuntje

De robot wordt tot het eind van het seizoen ingezet. "Ik verwacht dat het zo goed bevalt dat er ook volgend seizoen bij iedere wedstrijd een ziek kind door een van de spelers mee het stadion wordt ingenomen", zegt van de Voort: "Het gaat om kinderen die vaak in de moeilijkste periode van hun leven zitten. We hopen ze zo een lichtpuntje in hun leven te geven."

De mini-robot heeft geen naam, maar krijgt iedere keer de naam van het zieke kind. Donderdag wordt het robotje dus Natan genoemd.