Transportbedrijven willen dat de provincies de verbreding van de snelweg A50 voorschieten

Dinsdag werd bekend dat de A50 in zowel de ochtend- als avondspits in de file top-10 van de ANWB staat. TLN vindt het daarom hard nodig dat de partijen die nu het nieuwe provinciebesturen gaan vormen, de verbreding van de A50 bespreken aan de formatietafel.



Flessenhals

Willem-Jan Vorstenbos van TLN: "De vertragingen op de A50 zorgen voor veel extra kosten, onnodige milieubelasting en ergernis bij onze chauffeurs. Bovendien leiden de vertragingen tot onbetrouwbaarheid bij het op tijd aanleveren van materialen bij onze klant. Deze regio verdient het dat deze flessenhals wordt opgelost, linksom of rechtsom."

Dagelijks vervoert zijn bedrijf - Maters Huissen met meer dan honderd vrachtauto’s - bouwmaterialen naar plaatsen in heel Nederland vanuit de regio Arnhem/Nijmegen. De vertragingen zorgen voor veel oponthoud: ‘Wij schatten op een ‘gewone dag’ makkelijk een half uur per truck extra kwijt te zijn als gevolg van de verkeersproblematiek op de A50. In het geval van ongevallen of andere calamiteiten loopt dat snel op tot een veelvoud daarvan. In onze beleving is het stuk A50 tussen de knooppunten Bankhoef en Paalgraven dé grootste verkeersbottleneck buiten de Randstad’, aldus Vorstenbos.



Nog meer vrachtverkeer

De A50 is een belangrijke verbinding voor vrachtverkeer in het oosten van Nederland. Zo’n 19 procent van het totale verkeer bestaat volgens TLN uit vrachtwagens. Uit recente analyses zou blijken dat het grote aandeel vrachtverkeer verder zal stijgen, dus vindt de branche-organisatie een snelle aanpak noodzakelijk.