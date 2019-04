Tesla verwoest door brand in Oss, andere elektrische auto raakt ook beschadigd

Een elektrische auto is dinsdagnacht door brand verwoest in Oss. Een tweede auto, ook een elektrische, raakte zwaar beschadigd. De wagens, een Tesla en een Nissan Leaf, stonden naast elkaar bij een sporthal aan de Looveltlaan. De auto’s waren volgens omstanders allebei aangesloten op een laadpaal.

Omwonenden bleven op afstand omdat de brand regelmatig zorgde voor een steekvlam. De melding van de brand kwam iets na half een bij de brandweer binnen.

Onderzoek

Over de oorzaak van de brand is niks bekend. Dit wordt door de politie onderzocht.





Oss wordt de laatste tijd geteisterd door autobranden. Eerder gaf de politie aan dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken over een verband tussen de verschillende autobranden.

Waterbad

In Breda had de brandweer vorige week behoorlijk wat moeite een brand in een deels elektrische auto te blussen. De auto werd uiteindelijk in een waterbad gedompeld.