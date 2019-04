Oud-wethouder schrijft brief na stopzetten uitkering: 'Gemeente wil mijn leven te gronde richten'

HELMOND -

Het gemeentebestuur van Helmond ‘stelt alles in het werk mijn leven volledig te gronde te richten’. Dit schrijft oud-wethouder Peter Tielemans in een open brief aan de leden van de gemeenteraad van Helmond. In de brief geeft de oud-wethouder, die zich binnenkort voor de rechter moet verantwoorden voor onder meer witwassen en afpersing, aan dat hij financieel aan de grond zit nu de gemeente zijn invaliditeitsuitkering heeft stopgezet.