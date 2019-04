Rol voor Brabants bedrijf in bouw van Trumps muur: 'We dachten dat het een grap was'

De omstreden muur tussen de Amerikaanse en Mexicaanse grens krijgt een Brabants tintje. Het bedrijf The Next Crowd gaat de Amerikaanse overheid helpen bij het rekruteren van mensen die de muur moeten bouwen. Lizette Bos uit Eindhoven, manager van het bedrijf, spreekt van een prestigieus project.

Trumps wall. Er is veel te doen over de muur die president Donald Trump wil bouwen om illegale Mexicaanse immigratie in de Verenigde Staten tegen te gaan.

“In eerste instantie waren wij met stomheid geslagen", vertelt Bos. "Wij dachten ook: dit kan niet waar zijn, dit is een grap." The Next Crowd zit nu alleen nog in Nederweert, maar had aanvankelijk ook een vestiging in Den Bosch.

'Gebaat bij pr'

Maar de mails uit Amerika bleken wel degelijk echt te zijn. Dat betekende dat het bedrijf opeens voor een ethische keuze stond. “Toen hebben we met het team bijeen gezeten en overlegd of we dit ook willen doen. Maar natuurlijk, als start-up zijn wij gebaat bij pr.” Ondanks alle ethische knelpunten zei het team ‘ja’.

“Het is een veelbesproken onderwerp. Iedereen vindt er wat van. Toch hebben we besloten het te doen, puur omdat we beoordeeld willen worden op het werk dat we leveren. Dan is het een eer dat je gevraagd wordt, los van wat wij er persoonlijk van vinden.”

Vacaturesite

Donderdagmiddag om drie uur gaat de vacaturesite live. Vanaf dan kunnen mensen reageren op aangeboden functies.