Onderzoek naar 'vechtfilmpjes' schoolplein Oss: 'Ik heb er zeker vijf gezien, heftig'

Zeker vijf ‘vechtfilmpjes’ heeft ze gezien. Filmpjes van vechtpartijen tussen leerlingen op het schoolplein van het Mondriaan College in Oss. Dat vertelt een 15-jarig meisje dat op de mavo van de school zit. Het gaat om filmpjes die via Instagram zijn verspreid. Ouders en de school hebben inmiddels contact opgenomen met de politie om ‘de zorgwekkende accounts’ te onderzoeken.

“Heftig”, noemt het meisje de vechtpartijen. Maar nog heftiger vindt ze het dat ‘de vechtpartijen gefilmd en verspreid zijn op school’.

Zelf staat het meisje niet op de filmpjes. “Ik ben niet van het vechten”, zegt ze. Maar ze heeft de afgelopen tijd dus zeker vijf filmpjes voorbij zien komen. En er zijn volgens haar meer filmpjes rondgegaan op school. Zeker tien, denkt ze. “Allemaal vechtfilmpjes.”

Contact gezocht met de politie

Het Hooghuis, de scholengroep waar het Mondriaan College onder valt, laat in een reactie weten ouders van leerlingen uit voorzorg een brief te hebben gestuurd. “Wij zien al langere tijd dat jongeren op het internet en social media negatief benaderd worden. In het kader van ‘gezond online’ hebben ouders, in samenwerking met Het Hooghuis, contact gezocht met de politie.”

De politie is daarop volgens de school een onderzoek gestart naar de mensen achter de accounts met namen als ‘Ossefights’en ‘IGBEKEND’. Dat onderzoek loopt en wie er achter de accounts zit, is woensdagochtend nog niet duidelijk, laat de politie weten.

'Ze zijn nog een beetje klein'

Het gaat volgens het meisje vooral om leerlingen van de onderbouw, die op de filmpjes staan. “Ze zijn nog een beetje klein. En het gaat echt niet alleen om leerlingen van onze school, maar ook om kinderen van ‘Stadion’.” Dat is een andere locatie die onder Het Hooghuis valt.

Zelf kwam het meisje niet voor op de filmpjes. En de leerlingen die er wel op stonden, zijn geen bekenden van haar. Met haar ouders heeft ze het er daarom niet over gehad. “Waren het wel bekenden van mij geweest dan had ik dat wel gedaan”, legt ze uit. “Maar nu ben ik vooral druk met school. Ik heb bijna examens, vandaar.”

'Oproep filmpjes te promoten'

Volgens haar zijn de filmpjes via Instagram verspreid. En via Snapchat werden leerlingen dan opgeroepen de filmpjes te ‘promoten’. Ook werd gevraagd zelf filmpjes te maken en te delen. De filmpjes heeft ze niet bewaard en de accounts waarop de beelden werden geplaatst, zijn verwijderd. Ze denkt dan ook dat het lastig is, uit te vinden wie er achter de accounts heeft gezeten.

Ze hoopt dat er zeker in de onderbouw klassikaal over wordt gesproken. In haar klas is dat nog niet gebeurd en dat vindt ze ook niet echt nodig. Omdat het volgens haar over leerlingen van de onderbouw gaat. Kinderen van tussen de 12 en 14 jaar oud.

'Fenomeen niet nieuw'

De politie noemt het fenomeen 'niet nieuw.' Of er in dit geval sprake is van strafbare feiten is op dit moment volgens een woordvoerder niet duidelijk. De naam van een van de accounts suggereert dat volgens een woordvoerder wel.

De naam van het meisje is bij de redactie bekend. We hebben ervoor gekozen die niet in het artikel te noemen.