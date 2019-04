Stroomstoring omgeving Haaren opgelost, ruim 5000 huishoudens hebben weer elektriciteit

In de gemeente Haaren en omgeving zaten woensdagmiddag 5275 huishoudens zonder stroom. Volgens netbeheerder Enexis was de storing rond tien over half één opgelost. De storing begon iets voor middaguur.

De storing trof huizen in Haaren, Biezenmortel, Nieuwkuijk, Cromvoirt en Helvoirt. Ook enkele huizen in Oisterwijk en Udenhout zaten zonder stroom. De oorzaak van de storing was een defecte kabel in het transformatorhuis. Die kabel had kortsluiting gemaakt.



Als gevolg van de storing werkten enkele verkeerslichten op de A65 niet en liep de vertraging op de snelweg op.

Rebirth

In Haaren is de opbouw van Rebirth Festival, dat volgend weekend plaatsvindt in Haaren, in volle gang. Dinsdag stortte een grote tent in op het terrein. De organisatie had geen last van de storing. "Wij hebben eigen generatoren, dus wij zijn waarschijnlijk de enigen in Haaren die wél stroom hebben nu", aldus de organisator.