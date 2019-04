Bijenkorfmedewerkers Eindhoven houden eigen 'Dwaze Zaterdag' voor een beter loon

'Dwaze Zaterdag', afgelopen zaterdag bij de Bijenkorf in Rotterdam. (foto: Marco de Swart)

EINDHOVEN -

De Dwaze Dagen bij de Bijenkorfwinkels zijn onder koopjesjagers een begrip. Toch zullen de prijzen komende zaterdag bij de Bijenkorf in Eindhoven gewoon hetzelfde zijn, want de Dwaze Zaterdag die dan wordt gehouden is namelijk een ludiek protest van medewerkers voor meer loonsverhoging. Sinds 2017 zijn de lonen bij het luxe warenhuis niet gestegen.