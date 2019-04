Paralympische sporters worden stuk sneller door onderzoek TUE:

Ook in de paralympische sport is het verschil tussen goud en zilver secondenwerk. En soms zelfs tienden van seconden. Om sneller te zijn dan je tegenstander is dus veel kennis nodig.

Het nieuwe onderzoek wijst uit dat met kleine aanpassingen aan de houding van de atleet of de fiets je veel winst kunt boeken. "Als een reguliere topatleet dit soort onderzoek laat doen, blijven de resultaten vaak geheim," zegt professor Bert Blocken van de Technische Universiteit Eindhoven. "Maar wij gaan de resultaten van dit onderzoek delen, zodat alle sporters ervan kunnen profiteren."

'Veel pionieren'

Jetze Plat uit Vrouwenakker is woensdag afgereisd naar Eindhoven om de windtunnel uit te proberen. Hij is wereldkampioen handbiken en triathlon. "In de paralympische sport is het veel pionieren. Veel data verzamelen. Daar helpt dit onderzoek heel veel bij. Dit is weer een stapje professioneler. Dit zal helpen in het bereiken van nog meer snelheid."

De onderzoeksresultaten klinken Jetze goed in de oren. "Maar het moet wel een goede balans zijn tussen wat handig is in de praktijk en de wetenschap. Ik denk dat we er weer een stap in kunnen zetten om het materiaal en de houding iets te verbeteren." Zo wijst het onderzoek uit dat schijfwielen bij parawielrenners minder gunstig kunnen zijn dan wielen met spaken. "Dat kan je 1,6 seconden per kilometer opleveren," zegt Bert Blocken. "Als je bedenkt dat veel races over 30 kilometer zijn, dan is dat een flinke tijdwinst."

'Ben geen Chris Froome'

Volgens Plat wordt de toegang tot de wetenschap voor parasporters op topniveau wel steeds beter. "Maar ik ben natuurlijk geen Chris Froome die alle mogelijkheden om zich heen heeft, dus daar zullen we meer moeten pionieren. Met dit onderzoek kunnen we een mooie win-win situatie creëren."

De Technische Universiteit deed het onderzoek samen met onder meer de universiteit van het Ierse Galway en het Belgische Leuven. Volgens de onderzoekers wordt de belangstelling voor paralympische sporten steeds groter. Dit merkt Plat ook. "Ik geef elke week wel interviews bijvoorbeeld. Het is heel mooi voor de sport."

'Winst groter dan verwacht'

Professor Bert Blocken van de Technische Universiteit in Eindhoven is blij met de onderzoeksresultaten. "De winst is veel groter dan verwacht. Parawielrenners halen hele hoge snelheden, maar in tegenstelling tot het reguliere wielrennen is daar weinig sponsoring en weinig wetenschappelijke ondersteuning. Dat wilden we met dit project doen, meer wetenschap voor die wielrenners."

Volgens Blocken is het prestige van met name het parawielrennen flink toegenomen de afgelopen jaren. "Maar nog steeds niet in die mate dat daar een budget is voor onderzoek bijvoorbeeld." Vandaar dat de resultaten van dit onderzoek met alle parawielrenners worden gedeeld. "Ik denk dat de parasporters heel makkelijk deze aanpassingen kunnen doen", zegt Blocken. "Een wiel met spaken is zelfs goedkoper. Je ziet nog steeds veel handbikers met schijfwielen rijden, het is een hardnekkig misverstand."