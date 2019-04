Stemmen maar: online-enquête over eigenschappen nieuwe burgemeester Altena

Inwoners van de nieuwe gemeente Altena mogen in een enquête aangeven over wat voor eigenschappen de nieuwe burgemeester moet beschikken. De online-enquête komt op de gemeentelijke website te staan en is vanaf 5 april te bereiken. Tot en met eind april kan er gekozen worden uit verschillende eigenschappen voor de nieuwe burgemeester. Zelf eigenschappen toevoegen kan ook.

Sinds 1 januari van dit jaar heeft de gemeente Altena Marcel Fränzel als waarnemend burgemeester. Verderop dit jaar moet hij vervangen zijn door een ‘vaste’ burgemeester. Een profielschets waaraan de nieuwe burgemeester zou moeten voldoen moet al eind mei klaar zijn. Na goedkeuring door de raad, gaat deze naar de Commissaris van de Koning en start de sollicitatieprocedure. De nieuwe burgemeester wordt naar verwachting aan het einde van het jaar benoemd.



Ontbijtsessies over een nieuwe burgemeester

In een persbericht van de gemeente Altena zegt de gemeenteraad toe, dat de resultaten uit de online-enquête gebruikt zullen worden om een profielschets op te stellen. Ook gaan leden van de gemeenteraad op verschillende locaties met inwoners in gesprek over de nieuwe burgemeester. Met vertegenwoordigers van verschillende organisaties zullen zij ook gesprekken voeren tijdens zogeheten ontbijtsessies in het gemeentehuis.



Voor digibeten: er komt ook een enquête (over de nieuwe burgemeester) in een huis-aan-huisblad.