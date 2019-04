Waar is het standbeeld van Michael Jackson? Zoektocht is mysterieus

De eigenaren van de McDonald’s in Best vertelden dinsdag nog dat het beeld geschonken wordt aan een Nederlandse fanclub van Michael Jackson. Maar als we de fanclubs vragen of zij het beeld krijgen, zeggen ze allemaal van niks te weten.

Waar is het beeld nu dan en waar gaat het naartoe? Een woordvoerder van het filiaal in Best geeft aan dat het beeld in de nacht van maandag op dinsdag om vier uur ’s nachts op een vrachtwagen is geladen en naar een loods is gebracht. Maar welke loods dan? Dat wil ze niet zeggen en verder lijkt niemand het te weten.

In Helmond?

Of toch wel? Kitty uit Heeze tipt woensdag aan Omroep Brabant dat het beeld misschien bij een bedrijf in Helmond staat. Als de verslaggever het vraagt aan de eigenaresse van de zaak zegt ze: “Ik kan niks zeggen.” De huidige locatie is net zo mysterieus als wat er met het beeld gaat gebeuren.

Wie hoopt dat het beeld in ieder geval snel weer opduikt is Thijs Smits. Hij organiseert al 17 jaar lang een jaarlijks Michael Jackson-event. In augustus staat er weer één op het programma. Smits wil dan het geld dat hij verdient, steken in het herplaatsen van het beeld. Maar dan moet het beeld natuurlijk wel eerst weer opduiken. Volgens Thijs is het beeld 'op een veilige plek', maar waar precies wil hij niet zeggen.

Waardevol

Heel gek is het niet dat de eigenaren de 'verstopplek' liever geheim houden. Het beeld is ondanks de controverse namelijk behoorlijk waardevol. De eigenaren van het filiaal in Best betaalden er meer dan twintig jaar geleden namelijk 33.000 gulden voor. Donderdag beslissen zij als het goed is wat er met beeld moet gebeuren. Verschillende fanclubs willen het in ieder geval heel graag hebben.

