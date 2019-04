Storm van kritiek na verwijderen beeld Michael Jackson bij McDonald's in Best

De verklaring die McDonald's heeft opgehangen. (Foto: Hans van Hamersveld)

Vijftienhonderd reacties op onze Facebookpagina in korte tijd, het plotselinge 'vertrek' van Michael Jackson uit Best doet een hoop stof opwaaien. En veel van die reacties hebben dezelfde strekking: waar slaat dit op?



'Wat een bullshit, zeg'

Cindy zegt: 'Belachelijk, ruggegraatloos. Man is overleden, nooit veroordeeld.' Anita denkt er ook het hare van: 'Wat een bullshit, zeg. ga wel naar een andere Mac of helemaal niet meer.' Linda stelt wat genuanceerder: 'Ik snap het niet zo goed... het zijn toch dezelfde mensen die jaaaaaren terug dit ook zeiden? Toen bleef alles toch ook hetzelfde? Tegenwoordig moet alles zo voorzichtig en veilig..'

Twee weken geleden meldde Omroep Brabant al dat McDonald's in de maag zat met het enorme beeld van de King of Pop bij het filiaal in Best. Reden: de documentaire 'Leaving Neverland' waarin twee Amerikaanse mannen zeggen dat ze in hun jeugd zijn misbruikt door Michael Jackson.



McDonald's woordvoerder Eunice Koekkoek gaf aan: “Wij overwegen stappen. Het belangrijkste uitgangspunt is dat iedereen zich welkom moet voelen in alle McDonald’s vestigingen.”

Alleen nog roest en gaten

De overwegingen van McDonald's resulteerden erin dat het enorme beeld dinsdagochtend werd weggehaald. Een roestbruine verkleuring en wat gaten in de grond bleven achter.



Tot grote onvrede van velen, zo blijkt direct als het nieuws wereldkundig wordt. Jeffrey hoopt dat McDonald's failliet gaat en Monique vindt dat alle kerken dan ook maar afgebroken moeten worden. Een veelgehoorde reactie: daar zien ze mij dus niet meer. Thom denkt dat de Big Mac niet zo heet wordt gegeten als hij wordt opgediend: 'Iedereen die zegt dat-ie niet meer gaat, zit volgende week gewoon weer aan de burger'.

Onze Facebookpagina is niet de enige plek waar mensen hun ongenoegen uiten. Onder Nederlandse Twitteraars is 'Michael Jackson' dinsdagochtend trending topic .

Ook Michael Jackson-imitator Daimyo Jackson uit Den Bosch kan er niet over uit. "Het is een hele grote vergissing." Volgens Daimyo maakt McDonald's heel veel mensen triest en dat allemaal 'door een eenzijdige documentaire'.