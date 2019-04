Bandlid René van Rooij verlaat de WC Experience: ‘Het is welletjes geweest’

René van Rooij, de ‘big man’ van de feestband WC Experience uit Raamsdonksveer, verlaat na 21 jaar de band. De toetsenist en accordeonist schrijft op Facebook dat hij ‘er voor zichzelf al even klaar mee is’. “Het is niet dat ik niet geniet van de optredens, maar het werd steeds minder leuk voor mij.” Hij noemt zijn vertrek een ‘rustpauze’, maar hij weet nog niet hoe lang die gaat duren.

“Na ruim 21 jaar WC Experience is het voor mij welletjes geweest. Ik heb dit gevoel al even en het wordt nu de hoogste tijd daar iets mee te doen”, schrijft hij op Facebook. WC Experience vierde twee weken geleden nog hun dertigjarig jubileum met twee jubileumshows. René schrijft dat hij dat met de band nog wilde vieren. “En dát is zeker gelukt!”

In eerste instantie wilde René definitief vertrekken, maar na enkele gesprekken met de andere bandleden heeft hij toch besloten dat het een sabbatical wordt. “Verdwijn ik definitief van het podium? Nee. Sterker nog: mochten er optredens komen waar straks de nieuwe toetsenist geen tijd heeft, zal ik met liefde en plezier de trekzak weer omhangen voor een invalbeurt.”



Voor nu geniet René niet meer zoals hij dat altijd heeft gedaan. “Als je het als werk gaat zien, dan straal je dat op een gegeven moment ook uit op het podium.” René laat daarnaast weten dat de bandleden geen ruzie hebben onderling, maar dat hij op dit moment weinig bijdraagt aan het succes van de band. “Op de laatste cd is mijn inbreng nihil te noemen qua muzikale bemoeienis.”



'Rene genoot niet zo als jaren terug'

Patrick Marcelissen, de zanger van de feestband, reageert namens de hele band dat het nieuws ‘niet koud op ons dak viel’. “We liepen al een tijdje met het beeld in ons hoofd dat de ‘big man’ straks niet meer naast ons zou staan op het podium. We hebben het zo lang mogelijk proberen te rekken, maar zagen ook dat René er niet meer zo van genoot als jaren terug.”



Voor nu blijft de big man nog spelen in de band tot er een nieuwe toetsenist en accordeonist is gevonden. Daarna geeft René aan wanneer zijn sabbatical-periode begint. Tot wanneer deze periode loopt, weet hij niet. “De rest van de band en crew heeft aangegeven dat ik vooralsnog op elk gewenst moment weer terug mag keren op het nest. We zijn in de afgelopen jaren toch een soort van familie geworden, gelukkig”, schrijft René.