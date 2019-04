Trotse vader Adrie van der Poel wil vooral genieten van prestaties van Mathieu

Mathieu van der Poel schreef woensdag Dwars door Vlaanderen op zijn naam, tot genoegen van vader Adrie. Zondag staat de Ronde van Vlaanderen op het programma en Adrie van der Poel is de laatste Brabantse winnaar van die klassieker. Zoon Mathieu mag wat hem betreft over een paar dagen zijn opvolger zijn.

"Daar hoeft hij van mij geen twee of drie jaar mee te wachten. Het zou natuurlijk prachtig zijn als hij die koers ook weet te winnen", zegt Adrie over de koers die op 7 april op de agenda staat. Door de winst in Dwars door Vlaanderen wordt Van der Poel nu als favoriet genoemd, maar Adrie ziet dat anders. "Hij is op dit moment nog gewoon een outsider. En dat is een compliment richting de ploeg, want ze laten hem niet geforceerd alle koersen rijden. Ze kiezen voor de weg van de geleidelijkheid. Als het zo doorgaat is hij over een paar jaar wel een echte kandidaat."

Ook wielerverslaggever Gio Lippens zet de wereldkampioen veldrijden niet bovenaan het lijstje met kanshebbers voor de zege in de Ronde van Vlaanderen. "Hij is een schaduwfavoriet voor de ronde van Vlaanderen, nog geen topfavoriet. Dat is toch een andere koers. Daar moet je denk ik nog net iets meer leeftijd en rijpheid hebben. Maar het kan wel."

Van der Poel zal moeten zorgen in de finale te komen. "Als het hem lukt om met de grote mannen naar de finish te rijden, dan kan hij ze bijna allemaal hebben in de sprint."

LEES OOK: Eerste grote zege voor Mathieu van der Poel op de weg, beste in sprint Dwars door Vlaanderen

Goed voorjaar

De winst in Dwars door Vlaanderen is een knappe prestatie, dat benadrukt de voormalig profrenner een paar keer. "Zeker, het is een heel mooie prestatie. Zijn vorm dit voorjaar is natuurlijk hartstikke goed. Al heb je om te winnen ook wel een dosis geluk nodig. Alles zat mee. Hij had de juiste renners mee en er waren weinig sprintersploegen meer over, waardoor de jacht om ze terug te halen minder was."

"Hij rijdt in het voorjaar zo'n zeven à acht wedstrijden. Als je dan kijkt dat hij er twee gewonnen heeft en vierde werd in Gent-Wevelgem, dan is zijn voorjaar natuurlijk fantastisch."

Op de vraag wat er verder nog mogelijk is dit jaar volgt na een lange stilte een zucht. "Dat is lastig te zeggen. Conditioneel zit het wel goed, dat is duidelijk. Maar neem zo'n Ronde van Vlaanderen, die is veel langer en zwaarder. We moeten zien hoe hij die weet door te komen. Het voorjaar is mooi en kan alleen maar mooier worden. Laten we vooral genieten van wat hij laat zien."

Mathieu is geen favoriet voor de Ronde van Vlaanderen, hij is outsider. Die koers is veel langer en zwaarder - vader Adrie van der Poel

Lippens ziet nog wel kansen de komende weken op mooie resultaten, al vindt hij dat zelf wel opvallend. "Het meest opmerkelijke vind ik zijn versheid. Hij heeft zo'n lang crossseizoen achter de rug, maar hij oogt nog zo fris. Hij rijdt echt nog rond als een jonge hond. Ik denk dat hij in de toekomst in ieder geval heel veel van dit soort wedstrijden kan winnen."