Gijs (16) heeft autisme en verkoopt knakworst om andere kwetsbare kinderen te helpen

De zelfgebouwde fietskar staat al klaar. 'Gijs' Knakpaleis' pronkt op de voorkant. Zaterdagochtend start de tocht van zijn woonplaats Venray naar Roosendaal. “Ik heb er heel veel zin in. Ik hoop minimaal vijfhonderd euro op te gaan halen.”

Ruzie

Van 2010 tot 2016 woonde Gijs niet thuis. “Ik maakte veel ruzie met mijn broertje en ouders.” En dus werd hij in een tehuis geplaatst. “Dat was heel zwaar.” Zijn enige lichtpuntje? “De leuke uitstapjes die we kregen. Die blijven me altijd bij.”

“Alle kinderen die niet thuis kunnen wonen, gun ik een leuk dagje uit.” En dus doneert hij de opbrengst van zijn fietstocht aan Stichting Het Vergeten Kind, een organisatie die zich inzet voor kwetsbare kinderen in een onveilige of instabiele thuissituatie.. “Ik krijg heel veel kaartjes en steun. Iedereen die ik spreek, staat erachter.”

Voor elk broodje vraagt hij een euro. De teller stond woensdagavond al op 85 euro. “Het is fantastisch dat hij dit ondanks zijn beperking allemaal kan doen. Hij is ontzettend gegroeid”, vertelt moeder Marijke Giesbers. “We zijn zo ontzettend trots op hem!”

De actie van Gijs is via deze pagina te volgen. Honger gekregen? De route en tijden vind je hier.