Theater de Speeldoos in Vught bijna failliet, gemeente vernietigend over gevoerd beleid

Het Vughtse Theater de Speeldoos staat op het punt om failliet te gaan. Dat blijkt volgens het gemeentebestuur uit een rapport dat door het theater zelf is gepresenteerd. De gemeente is in een verklaring vernietigend over het gevoerde beleid onder het in 2018 afgetreden bestuur.

In het rapport staat onder andere dat het theater te maken heeft met een onderhoudsachterstand van 4,3 miljoen euro. “Hiervoor blijkt alleen op papier geld te zijn gereserveerd”, zegt de gemeente. "In de praktijk is er geen euro voor beschikbaar."

Daarnaast zou er jarenlang geld zijn betaald voor professionele producties, terwijl er alleen subsidie werd gegeven voor amateurtheater. Er zou hierdoor jaarlijks 150-duizend euro meer zijn uitgegeven dan nodig was. Deze conclusie is opmerkelijk. Het vorige bestuur van het theater heeft altijd volgehouden dat er geen geld werd uitgegeven aan professionele producties.

Geschrokken

Ook zegt de gemeente geschrokken te zijn van de lonen aan de top van het theater. Om wat voor bedragen dit gaat is nog niet duidelijk. Dan is er ook nog een schuld van de theater- en muziekschool die tot voor kort in het het pand zat. Dit zou om een bedrag van 300-duizend euro gaan.

Volgens de gemeente is er op korte termijn een extra subsidie van 300-duizend euro nodig om het theater in leven te houden. “Wordt er in april geen extra subsidie verleend, dan is een direct faillissement onafwendbaar.” Het gemeentebestuur zegt nog in april met een voorstel bij de gemeenteraad te komen om het theater te redden.

Afgetreden

In 2018 trad het volledige bestuur van de Speeldoos al min of meer gedwongen af vanwege een hoog oplopend conflict met de gemeenteraad. Dat had geen vertrouwen meer in het bestuur. Het nieuw benoemde tijdelijke bestuur besloot om de situatie van het theater te onderzoeken en komt nu dus met dit pijnlijke rapport.

De Speeldoos is al jaren een hoofdpijndossier voor de gemeente. In 2007 werd de subsidie voor professionele kunst in het theater stopgezet. Daar waren toen felle protesten tegen en er werd zelfs een juridische procedure gestart, maar dit leverde niks op.