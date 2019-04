Rol Brabants bedrijf bij bouw van Trumps muur is verlate 1 aprilgrap

Brabants tintje aan bouw van omstreden muur is een verlate 1 aprilgrap. (Foto: buildhatwalltogethercom)

EINDHOVEN -

Dat de muur tussen de Amerikaanse en Mexicaanse grens een Brabants tintje zou krijgen, is een verlate 1 aprilgrap. Woensdagochtend 3 april meldde Omroep Brabant dat het bedrijf The Next Crowd de Amerikaanse overheid gaat helpen bij het rekruteren van mensen die de muur moeten bouwen. Dit blijkt niet waar te zijn.