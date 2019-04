Situatie voor kinderen in asielzoekerscentra moet beter: staatssecretaris bezoekt azc Grave

Kinderen hebben het slecht in het asielzoekerscentrum. Dat vindt UNICEF, het kinderfonds van de Verenigde Naties. Ze moeten vaak verhuizen, hebben weinig te doen en ze leven in onzekerheid. Dat moet anders. Staatssecretaris Mark Harbers, belast met vluchtelingenzaken, nam woensdagavond een kijkje bij azc Grave in Velp.

Het azc in Velp is relatief nieuw: het is open sinds 2016. Er zijn allerlei voorzieningen, ook voor kinderen. In die zin kreeg staatssecretaris Harbers het goede voorbeeld voorgeschoteld, gaf hij zelf ook toe na afloop van het besloten bezoek. "Allerlei organisaties kunnen hier leuke activiteiten voor kinderen organiseren."

De werkgroep 'Kind en azc' van UNICEF heeft vorig jaar de situatie van kinderen op asielzoekerscentra in Nederland onderzocht. "Het duurt natuurlijk even voordat alle veranderingen zijn doorgevoerd", zegt Helen Schuurmans, voorzitter van de werkgroep. "En op heel veel azc's zijn weinig activiteiten voor kinderen."

Kleien

Harbers sprak op azc Grave met vrijwilligers en aanbieders van activiteiten. "Ik ben blij dat ik vandaag gezien heb wat er hier gebeurt. Ik ben bij tal van groepen met kinderen geweest die aan het knutselen waren, aan het kleien, bewegingsactiviteiten deden. Allemaal hartstikke leuk."

Trauma

Schuurmans: "Het recht op spelen is niet zomaar een recht. Het is echt heel belangrijk om kind te kunnen zijn, om je zorgen te vergeten. Om een gezonde volwassene te kunnen worden. Dus als er te weinig wordt aangeboden, kunnen jongeren hun problemen niet vergeten. Dan heb je de kans dat ze meer last krijgen van hun traumatische ervaringen."

'Kind zijn'

Harbers ziet het belang van spelen voor kinderen, zegt hij. "Soms gaat langs hen heen wat er allemaal aan de hand is. Maar ze zitten in een nieuwe situatie, in een ander land. Ouders die nog niet weten of ze in Nederland mogen blijven of niet. Ik denk dat het goed is dat kinderen daar tussendoor gewoon kind kunnen zijn en kunnen spelen."

Maar er moeten nog stappen worden gezet, geeft Harbers toe. "Op nog niet alle locaties is genoeg aanbod voor kinderen. We kijken hoe we meer activiteiten kunnen organiseren en hoe we voor kinderen een steeds veiligere omgeving kunnen creëren."

"Hij stelde veel vragen", zag Schuurmans. "Ik heb het idee dat hij veel heeft geleerd. Hij heeft beloofd dat hij aan de slag gaat. En daar gaan wij hem aan houden."