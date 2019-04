Anouar Kali: ‘Trainer zei dat ik de corner moest nemen, maar gelukkig weigerde Lundqvist’

En dat gebeurde ook. Menno Koch kopte de corner van Lundqvist binnen, waardoor NAC met 1-2 won bij Excelsior. “Lundqvist mocht de corner wel nemen”, stelt NAC-trainer Ruud Brood na afloop. “Maar hij moest de corner wel kort nemen, want die corners werden de gehele wedstrijd niet goed genomen. Ze kwamen in niemandsland. Maar als hij ze zo neemt, dan mag hij ze blijven nemen.”

Volgens Kali stond Lundqvist erop dat hij ook de laatste standaardsituatie van NAC zou nemen. “Ik liep naar hem toe en vertelde hem dat ik deze een keer zou nemen”, zegt de middenvelder van NAC. “Dus ik liet het maar gaan en hoopte dat ik het verkeerd had. En dan gaat die bal erin. Ik keek hem aan en hij mij en we moesten allebei lachen. Fantastisch toch?”

NAC kreeg al veel eerder in de wedstrijd de kansen om meer te scoren. In de eerste helft was het niet gek geweest als de hekkensluiter ging rusten met een voorsprong, maar NAC en de supporters moesten dus wachten tot de allerlaatste minuut van de wedstrijd. "Ik heb heel veel dingen meegemaakt, dus ik blijf wel rustig", zegt Kali. "De ontlading bij de supporters was fantastisch."

Focus

Er waren dus veel blije gezichten te zien in het NAC-kamp, maar de achterstand op plek zeventien en zestien bedraagt nog altijd vier punten. De concurrentie (De Graafschap en FC Emmen) gingen deze midweekse speelronde onderuit en NAC won dus zelf van concurrent Excelsior. Toch blijven Brood en Kali realistisch. "Deze overwinning is goed voor het geloof en het gat naar de concurrenten", zegt Brood. "We mogen nog even genieten, maar zaterdag wacht Heracles alweer." Middenvelder Kali waakt ook voor te veel blijdschap. "Nu moeten we bij elkaar blijven. De koppies moeten vooruit blijven en snel herstellen en dan weer knallen."