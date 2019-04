'Dit zagen we niet aankomen', gemeente Vught baalt van dreigend faillissement theater De Speeldoos

Uit een rapport dat door het theater zelf is gepresenteerd, bleek woensdag onder meer dat het theater te maken heeft met een onderhoudsachterstand van 4,3 miljoen euro. Daarnaast zou er jarenlang geld zijn betaald voor professionele producties, terwijl er alleen subsidie werd gegeven door de gemeente voor amateurtheater.

“Jaar op jaar is geld uitgegeven aan dingen waaraan geen geld uitgegeven had moeten worden”, verzucht Du Maine. “Wij wilden alleen dat Vughtse amateurkunst werd gesubsidieerd. En als je nu 4,3 miljoen tekort komt voor onderhoud, heb je iets niet helemaal goed gedaan.”

"Dit zagen we niet aankomen", reageert fractievoorzitter van de VVD in Vught Mark du Maine.



Nood aan de man

De vraag is hoe het nu verder moet met het noodlijdende theater. ”Er is nu een nijpend tekort van op zijn minst drie ton voor de komende weken. Als we dat niet oplossen gaat de boel failliet. Er is dus wel nood aan de man om dat snel te regelen.”

Voor de gemeente is het in ieder geval belangrijk dat de gebruikers van het theater niet lijden onder de financiële problemen. “Er zitten bijvoorbeeld koren en er is muziektheater voor de jeugd. Daar moeten we als eerste een oplossing voor vinden.”

Volgens Du Maine neemt de gemeenteraad 18 april een besluit.