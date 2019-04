Zijn grote grazers in de Maashorst gevaarlijk voor wandelaars? Gemeenteraad buigt zich erover

Gemeente Landerd praat over de grote grazers in de Maashorst

LANDERD -

Kunnen de grote grazers in de Maashorst los blijven lopen of is dat te gevaarlijk voor wandelaars? Daar praat de gemeenteraad van Landerd donderdagavond over. Lange tijd waren er geen problemen, maar de laatste tijd worden er wel eens bezoekers aangevallen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.