Mee op politiecontrole vanuit touringcar op telefoongebruik in auto: 'Om de haverklap is het raak'

Bellen in de auto, het mag niet, maar we doen het wel. Daarom is de politie een proef gestart waarbij automobilisten in de gaten worden gehouden vanuit een touringcar. Want als je wat hoger zit, kun je goed bij andere auto's naar binnen kijken. Onze verslaggever reed donderdagochtend mee.

Links, rechts en achterin de bus zitten agenten de weg af te speuren. Het is doodstil. In opperste concentratie focussen ze zich op de voorbijrazende auto's. Tot ineens een van de agenten zijn stem verheft. "Ja we hebben er weer een!"

Om de haverklap is het raak, vertelt politiewoordvoerder Dion Luijten. "Het is onvoorstelbaar om te zien wat er gebeurt als we in de bus zitten. Veel mensen zijn met de telefoon in de hand bezig en dat is levensgevaarlijk." Op maandag werden al zeventig mensen bekeurd en op woensdag zelfs 124.

De stilte in de bus wordt gelijk doorbroken. De agent noemt het het type auto en het kenteken, zodat zijn collega die in verbinding staat met de mobiele agenten, instructies kan geven.

In totaal zijn zo'n 35 politieagenten betrokken bij de controle. Twaalf onopvallende volgauto's en twee motoren omringen de touringcar om de overtreders zo snel mogelijk aan de kant te zetten.

Fikse boete

De rust keert terug in de bus, maar nog geen tien minuten later hebben ze al de volgende te pakken. Even later, op de A67 bij Someren, zetten ze een bestuurder die druk aan het appen was aan de kant. "Stom dat ik betrapt ben en ik snap dat ze dit doen", reageert hij laconiek. "Toch baal ik wel van de boete, misschien dat dit de reden is dat ik het de volgende keer zal laten", zegt hij vervolgens met een knipoog.

De reacties zijn heel wisselend, volgens agent Koen Adams. "De meesten erkennen wel dat het gevaarlijk is, maar niet iedereen reageert zo relaxed als ze horen dat de boete 240 euro is."

Bewustwording

Overtreders ontvangen niet alleen een boete , maar kunnen volgens Luijten ook een goed gesprek verwachten. "We willen dat mensen zich bewust worden van de gevaren. Ik denk dat ze dat stiekem wel weten."

Een groot deel van de ongevallen gebeurt door afleiding achter het stuur. Het gebruik van de telefoon, maar ook de radio, eten en drinken kunnen daarvoor zorgen. Luijten kan het niet vaak genoeg zeggen. "Zet die smartphone op stil. Het is levensgevaarlijk en mensen moeten echt gaan beseffen dat ze daar mee op moeten houden."