Snollebollekes of Frits Philips: suggesties voor nieuw standbeeld bij McDonald's in Best

Het verdwijnen van het standbeeld van Michael Jackson bij McDonald's in Best, biedt ook mogelijkheden. Op social media worden (met een knipoog) suggesties gedaan voor een nieuw standbeeld.

BEST -

Zo oppert de Facebookpagina Er Mag Gezongen Worden een standbeeld van Snollebollekes. Zanger Rob Kemps van de feestact komt uit Best, dus dit is een match made in heaven.



Oeteldonk Online heeft Knillis neergezet op de parkeerplaats van de McDonald's in Best. Knillis staat symbool voor carnaval in Oeteldonk (Den Bosch).



Als het aan Joske Brenet ligt komt Frits Philips op de parkeerplaats in Best te staan. Over Brabantse iconen gesproken!

Michael Jackson

Het enorme standbeeld van Michael Jackson stond ruim twintig jaar bij de McDonald’s in Best. Dinsdagochtend is het beeld weggehaald na de wereldwijde ophef rondom de documentaire ‘Leaving Neverland’.

