In Rosmalen tank je blauwe diesel en dat is beter voor het milieu

ROSMALEN -

Diesel rijden slecht voor het milieu? Niet als je blauwe diesel tankt. Vanaf donderdag is deze milieuvriendelijkere brandstof te koop bij Bouwmans Total in Rosmalen. Daarmee is het een van de eerste tankstations in Brabant waar de blauwe diesel verkrijgbaar is.