Mannen opgepakt die achter drugsprijslijst in Tilburg zaten

De politie heeft kopers van de drugs ondervraagd. Dat was aanleiding om een twee Tilburgers van 26 en 27 jaar oud aan te houden. Hun woningen zijn onderzocht, daar lagen verschillende soorten drugs.

'Nieuwe prijzen'

'Een nieuw jaar, een nieuw telefoonnummer en nieuwe prijzen.' Dit stond op de brief die de dealers verspreidden in Tilburg. Op de lijst stonden allerlei soorten drugs, van MDMA tot Xanax, met de prijs erbij.

De Tilburgse Ashley Jooren kreeg een prijslijst met alle denkbare drugs in haar brievenbus bij een studentenflat in de Professor Verbernelaan en benaderde Omroep Brabant. "Ik weet dat buren van mij de brief ook hebben gehad. Ik denk dat de dealer de hele flat langs is gegaan."

LEES OOK:Drugsprijslijst in brievenbussen Tilburg: 'Ik wist niet wat ik zag'

Gebeld met nummer

De redactie belde met het telefoonnummer dat op de brief stond en kreeg een man aan de lijn, die aangaf dat hij 'kon leveren wat we wilden'. Omroep Brabant heeft echter geen drugs bij hem besteld.