Wethouder wil dat theater in Vught open blijft: 'Verenigingen mogen niet de dupe worden'

Wethouder Toine van de Ven van de gemeente Vught voelt zich voor de gek gehouden door theater De Speeldoos in Vught. Het theater staat op de rand van een faillissement, zegt de gemeente. De 3,5 ton subsidie die de gemeente gaf aan het theater is niet goed besteed en daardoor zit het theater nu flink in de problemen. Maar als het aan de wethouder ligt, blijft het theater open. "De verenigingen mogen hier niet de dupe van worden."

Van de Ven is enorm geschrokken van het onderzoek naar de financiën van het theater. Zo is er een achterstand van 4,3 miljoen euro in het onderhoud aan het veertig jaar oude gebouw. "Op papier is daar wel geld voor gereserveerd", zegt Van de Ven. "Maar in werkelijkheid is er geen euro."

Ook is er veel geld gegaan naar professionele kunsten, terwijl dat bestemd was voor amateurkunsten. "Dat was niet conform de afspraken."

'Erger dan verwacht'

De financiën van het theater zijn erg slecht, volgens de wethouder. "Het is veel erger dan verwacht. Vandaar dat we binnen twee weken een extra raadsvergadering willen houden, omdat anders eind deze maand De Speeldoos failliet zal zijn." Ook staat de gemeente voor de keus om miljoenen te investeren in het huidige gebouw of een nieuw gebouw neer te zetten.

De wethouder werkt aan een overbruggingskrediet van drie ton, om De Speeldoos open te houden. "Zodat De Speeldoos niet na de meivakantie dicht is, want dan zouden de verenigingen op straat staan. Dat willen we sowieso voorkomen."

'Gemeente ook boter op hoofd'

Volgens de onderzoeken heeft ook de gemeente niet goed gehandeld. "De gemeente heeft wel veel vragen gesteld, maar altijd de subsidie goedgekeurd," zegt Van de Ven. "Dus ook de gemeente heeft boter op het hoofd."

Volgens de wethouder was het altijd lastig om duidelijkheid te krijgen over de financiën van het theater. "De gemeente heeft al zo lang geprobeerd om de cijfers boven water te krijgen en elke keer dat het niet lukte, kwamen we in een vervelende discussie met De Speeldoos terecht."

'Geen ruimte in Vught'

Het koor Cantare geeft al 40 jaar concerten in De Speeldoos. Voorzitter Tiny van Hemert is flink geschrokken van het forse tekort. "Heel veel verenigingen weten niet waar ze heen zouden kunnen als De Speeldoos sluit. Er is geen andere ruimte in Vught. De Speeldoos is gewoon noodzakelijk." Van Hemert gelooft niet dat De Speeldoos gaat sluiten. "Ik geloof niet dat de gemeente dit dichtgooit, dan zouden ze veel mensen duperen."

Ook Frans Reyner van gezelschap De Bossche Komeedie gelooft niet dat De Speeldoos ophoudt te bestaan. "Ik zou het anders wel heel erg vinden voor ons publiek. We hebben een heel trouw publiek." Het gezelschap heeft later dit jaar zes avonden gepland voor optredens.

'Schoon schip'

"Dit is niet het einde van De Speeldoos", zegt wethouder Van de Ven. "Maar wel het einde van hoe De Speeldoos tot nu toe altijd heeft geopereerd. Dit is een mooie gelegenheid om schoon schip te maken."

De professionele optredens in De Speeldoos blijven geprogrammeerd tot 1 juli. De gemeente wil eigenlijk geen professionele kunst meer en het theater reserveren voor amateurkunst.

'Emotie moet eraf'

Maar dat zou interim-directeur Hans Kraaijeveld van De Speeldoos liever niet zien. "Hoe mooi is het voor amateurs dat je hier een professionele theaterinstallatie hebt met een professionele technicus. Al die faciliteiten zijn er dankzij het professionele theater."

Kraaijeveld wil graag dat de rust nu wederkeert tussen de gemeente en theater De Speeldoos. "De emotie moet eraf."

Volgens hem is de financiële situatie van De Speeldoos veel genuanceerder dan de gemeente naar buiten brengt. "Van een faillissement kan geen sprake zijn, de gebouwen zijn twee miljoen waard." Ook het tekort van 4,3 miljoen euro voor het onderhoud aan het gebouw, klopt volgens Kraaijeveld niet. "Er zit veel meer nuance achter die cijfers. Dat bedrag is ook een investering om een veertig jaar oud gebouw toekomstbestendig te maken."